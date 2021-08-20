Козак: предложения Киева о встрече Зеленского с Путиным были имитацией активности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украина не внесла никаких конкретных предложений о повестке возможной встречи президента этой страны Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, была лишь имитация политической активности. Об этом журналистам заявил в пятницу замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, реальная подготовка к встрече не идет. "Мне кажется, что это такая имитация политической активности [со стороны Украины]. Никаких предложений относительно того, о чем можно было бы поговорить, о чем можно бы договориться, каких-то проектов договоренностей не внесено, не предложено", - сказал представитель Кремля.

По его словам, со стороны Киева были лишь "аморфные разговоры" о доверии и безопасности в Европе. "Причем здесь Европа? Тогда надо всю Европу приглашать на переговоры", - заметил Козак.