Лукашенко заявил об отсутствии в стране диктатуры и системных ошибок власти

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что за время своего президентства он не допустил серьезных ошибок и не привел страну к диктатуре. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко заявил в пятницу, вручая госнаграды представителям силовых структур.

"Не сделали мы их (системных ошибок - прим. ТАСС). Да, были ошибки, недостатки. Мы первопроходцами были, нам негде было научиться чему-то. Поэтому не исключено, что были ошибки. Но системных ошибок мы не допустили", - отметил белорусский президент.

Он подчеркнул, что "никакой диктатуры" в стране нет. "У меня нет ядерного оружия, у меня нет киберхакеров и прочего, чтобы я нажал где-то кнопку и весь мир перевернулся. Какая здесь диктатура?" - заметил Лукашенко.

При этом он признал, что в Белоруссии жесткая вертикаль власти. "Если бы мы этого не сделали, мы бы не создали это государство", - сказал Лукашенко. По его словам, это необходимо также для будущей власти в стране. "Вы гарантируете, что придет человек (будущий президент - прим. ТАСС), который будет спокойно двигать страну вперед? Кто гарантирует в этой ситуации? Когда с Запада нас давят, хотят порвать, разделить: это - в Польшу, это - туда, это - сюда, а то и целиком, как они говорят, присоединить Беларусь к Польше. Нас подогревают из Украины. Вы видите, что происходит. Не дай бог натовцы переступили бы границу оттуда, Россия в стороне не останется", - заявил Лукашенко.

"Как видите, мы в таком окружении, что нам надо вертеться и всегда уметь чувствовать это все на кончиках пальцев, для того чтобы где-то не оступиться. Чтобы сохранить свою государственность. <...> Иногда приходится идти по очень-очень тонкому льду. Поэтому нам надо выстроить дальше движение таким образом, чтобы новая власть не загубила государство как минимум", - добавил он.

Лукашенко не считает, что в связи с событиями в Афганистане ситуация в Белоруссии выпадет из поля зрения ее внешних недоброжелателей. "Афганистан появился. Все сейчас отвлечены на Афганистан. Но не думайте, что они нас забудут. Естественно, новая международная конфигурация. Поэтому надо быть очень аккуратными и осторожными и не вести себя как слон в посудной лавке", - предупредил президент Белоруссии.