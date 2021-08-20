Глава Европарламента считает, что Белоруссия использует мигрантов для гибридной войны с ЕС

ТАЛЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии используют нелегальных мигрантов для ведения гибридной войны против Евросоюза, на европейских границах необходимо усилить пограничный контроль. Об этом заявил в пятницу председатель Европарламента Давид Сассоли, находящийся с визитом в Эстонии.

"Безопасность Эстонии, Латвии и Литвы является европейским приоритетом. Нам необходимо усилить контроль на наших европейских границах, от которых зависит безопасность всех граждан Евросоюза. Мы видим, что идет своего рода гибридная война - Белоруссия пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - передает его слова портал Эстонского телевидения и радио ERR.

Глава Европарламента указал на необходимость контролировать литовско-белорусскую границу, протяженность которой составляет 700 км. "Агентство ЕС по контролю границ Frontex предоставило Литве дополнительные ресурсы и официальных лиц, но мы могли бы сделать больше. Мы не можем оставлять эту линию открытой для действий Александра Лукашенко", - отметил он.

"Мы можем поддерживать демократическую оппозицию, вводить санкции, но у нас нет власти свергнуть Лукашенко. Что касается режима Лукашенко, санкции необходимо продолжать, санкции нанесут ущерб режиму и причастным к ним людям", - считает он.

Говоря о ситуации в Афганистане, Сассоли заявил, что Запад должен предложить поддержку людям, "которые работали на нас и помогали нам". "Мы не можем отвернуться от них. У нас есть моральное обязательство перед ними - обеспечить безопасность людей, которые работали с нами в течение этих 20 лет. Их жизни в опасности, поэтому мы должны их защитить", - подчеркнул он.

Председатель Европарламента также заявил о необходимости активно поддерживать соседей Афганистана, "потому что первая волна беженцев обрушится именно на них". "Мы можем предоставить ресурсы, как это делали на турецкой границе во время сирийской войны", - пояснил он.