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США вводят санкции против девяти физлиц и четырех организаций в связи с делом Навального

США ввели санкции против Института криминалистики ФСБ и института экспериментальной военной медицины
Здание Минфина США AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Здание Минфина США
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Власти США вводят рестрикции в отношении девяти россиян, в том числе сотрудников ФСБ РФ, которых они считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным, и четырех организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента США.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, санкции коснутся "девяти российских физических лиц и четырех организаций". По версии Вашингтона, организации "развивали потенциал России в сфере химического оружия".

США ввели санкции против Института криминалистики ФСБ РФ и института экспериментальной военной медицины РФ.

Теги
СШАРоссия
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