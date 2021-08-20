США вводят санкции против девяти физлиц и четырех организаций в связи с делом Навального

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Власти США вводят рестрикции в отношении девяти россиян, в том числе сотрудников ФСБ РФ, которых они считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным, и четырех организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента США.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, санкции коснутся "девяти российских физических лиц и четырех организаций". По версии Вашингтона, организации "развивали потенциал России в сфере химического оружия".

США ввели санкции против Института криминалистики ФСБ РФ и института экспериментальной военной медицины РФ.