Делегацию США на саммите "Крымской платформы" возглавит министр энергетики Грэнхолм

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм возглавит американскую делегацию, направляемую главой государства Джо Байденом на саммит "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома.

"Байден сегодня объявил о президентской делегации, которая отправится в Киев (Украина) для участия в саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости [Украины] 23-24 августа 2021 года. Делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм", - отмечается в документе.

Кроме главы энергетического ведомства, в делегацию войдут ее помощник по международным делам Эндрю Лайт и временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

По данным МИД Украины, принять участие в саммите "Крымской платформы" согласились уже около 40 стран.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате примут участие 44 страны и международные организации. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие ЕС и НАТО.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".