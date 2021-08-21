Зеленский назвал большой честью визит патриарха Варфоломея на Украину

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит Константинопольского патриарха Варфоломея в страну является большой честью для него, а также для украинского государства.

"Для меня лично и для Украины большая честь приветствовать Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве в дни, когда мы отмечаем 30-летие независимости. Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими лучшими друзьями", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Патриарх Варфоломей прибыл в Киев в пятницу вечером, его лично встречал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Ранее в пятницу десятки верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митинговали в Киеве против приезда Варфоломея на Украину. По данным СМИ, Константинопольский патриарх остановился в столичном отеле "Интерконтиненталь". Несколько десятков прихожан УПЦ дежурят у здания отеля, сюда были стянуты дополнительные подразделения полиции.

В начале недели ряд деятелей науки, культуры и спорта Украины обратились к Варфоломею, который поддержал создание в стране раскольнической церкви, с призывом отказаться от приезда в Киев на празднование 30-й годовщины независимости страны во избежание нового церковного раскола. В опубликованном обращении его авторы отметили, что "ни один из официальных представителей Украинской православной церкви 24 августа не будет участвовать в тех торжественных мероприятиях в честь Дня независимости Украины, на которых ожидается присутствие" патриарха Варфоломея.