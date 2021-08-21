Премьер Словакии представит республику на "Крымской платформе"

ПРАГА, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 23 августа примет участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве. Об этом говорится в сообщении словацкого правительства, опубликованном в субботу.

"В понедельник, 23 августа, председатель правительства Словакии Эдуард Хегер направится в Киев, где примет участие в организационном саммите "Крымской платформы", - отмечается в документе. - Председатель правительства Эдуард Хегер своим участием в саммите подтверждает многолетнюю поддержку Словакией Украины и ее территориальной целостности".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал общественность, что Словакию на "Крымской платформе" будет представлять президент этой республики Зузана Чапутова.

По данным МИД Украины, принять участие в саммите "Крымской платформы" согласились уже около 40 стран.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины".

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".