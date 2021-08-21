Военные РФ в Южной Осетии с 3 сентября смогут проголосовать досрочно на выборах в Госдуму

ЦХИНВАЛ, 21 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в Госдуму начнется в Южной Осетии с 3 сентября для военнослужащих на отдаленных заставах, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Цхинвале Сергей Алексеев.

"В связи с особенностями прохождения службы для отдельных категорий граждан России, военнослужащих 4-й российской военной базы и сотрудников Пограничного Управления ФСБ России будет организовано досрочное голосование в период с 3 по 16 сентября 2021 года", - сказал Алексеев. Дипломат уточнил, что досрочное голосование будет открыто для российских военнослужащих на отдаленных заставах, а также на территории 4-й российской военной базы.

Согласно размещенному на сайте посольства сообщению, для остальных граждан России в Южной Осетии с 17 по 19 сентября буду открыты 10 избирательных участков - шесть в Цхинвале, по одному в районных административных центрах - Дзау, Знаур, Ленингор, а также в городе Кайса. Для россиян, не имеющих возможности по состоянию здоровья посетить избирательный участок в указанные три дня, на основании письменного или устного обращения будет организовано выездное голосование.

В Южной Осетии, где проживают свыше 50 тыс. человек, более 90% населения имеют российское гражданство.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.