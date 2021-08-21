Представитель талибов опроверг сообщения о похищениях иностранцев в Афганистане

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), установившие 15 августа контроль над столицей Афганистана Кабулом, не похитили ни одного иностранного гражданина. Об этом представитель талибов заявил в субботу агентству Reuters.

По его словам, публикации в СМИ о якобы имевших место случаях похищения иностранцев в подконтрольном "Талибану" Афганистане не соответствуют действительности. В то же время он уточнил, что "Талибан" проводил беседы с "некоторыми из иностранных граждан" перед тем, как позволить им покинуть Афганистан.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.