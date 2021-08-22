Вице-президент США начала свой первый визит по странам Юго-Восточной Азии

СИНГАПУР, 22 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис прибыла в воскресенье в Сингапур, начав свое первое турне по странам Юго-Восточной Азии. Самолет приземлился на базе ВВС, трансляцию вел в прямом эфире телеканал CNA.

Согласно распространенному МИД республики заявлению, в понедельник Харрис будет принята президентом Халимой Якоб, встретится с премьер-министром Ли Сянь Лунем, а во вторник - с представителями деловых кругов. Вице-президент посетит корабль ВМС США "Талса" (USS Tulsa), зашедший на военно-морскую базу Сингапура. В тот же день она вылетит в Ханой.

Как ожидается, вице-президент обсудит с руководством Сингапура вопросы борьбы с пандемией, в том числе экономическое восстановление, проблемы региональной безопасности, а также даст оценку действиям Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море. Поездка Харрис станет первым турне по региону высокопоставленного представителя нынешней американской администрации.

Ранее министр здравоохранения Он Е Кун рассказал журналистам, что американская делегация, в том числе вице-президент, пройдут стандартную процедуру, положенную для всех прибывающих. "Они будут сдавать регулярные тесты на коронавирус, их маршруты будут построены таким образом, чтобы максимально избежать лишних контактов", - указал глава ведомства. Всем члены делегации США предписано носить защитные медицинские маски.