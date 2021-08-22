В Малайзии задержан норвежский танкер, на борту которого находятся в том числе граждане РФ

СИНГАПУР, 22 августа. /ТАСС/. Власти Малайзии задержали за незаконную стоянку танкер, на борту которого находятся граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении руководителя Агентства по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии Мохамеда Хассима.

"Судно было замечено системой наблюдения за морским пространством страны примерно на удалении 27,8 морской мили (51,4 км) на юго-запад от побережья города Секинчана (штат Селангор)", - сказал глава ведомства. "На борту танкера, зарегистрированного в Норвегии, находятся 20 членов экипажа, граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин", - указал Мохамед Хассим.

По его словам, судно вышло из Сингапура и встало на стоянку в территориальных водах Малайзии, ожидая дальнейших инструкций от головного офиса в Норвегии. "Капитан во время проверки не предоставил никаких документов, разрешающих встать на якорь в Малайзии", - добавил руководитель агентства.

Согласно законодательству страны, за данное нарушение может грозить штраф в размере 100 тыс. ринггитов ($23,5 тыс.) или лишение свободы на срок до двух лет.