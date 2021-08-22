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Зеленский рассчитывает на поддержку Запада в строительстве "мощного флота" на Украине

По словам украинского лидера, это, в частности, необходимо для того, чтобы Россия "не смогла сделать из Крыма авианосец"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский
© Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении Украины построить "мощный флот" и рассчитывает в этом плане на поддержку Запада.

"Строительство украинского Черноморского флота - это нам надо, чтобы разблокировать Азовский и Черноморский регион. Поэтому мы решили сделать флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад", - сказал президент в воскресенье на брифинге после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая находится в Киеве с официальным визитом.

По его словам, это, в частности, необходимо для того, чтобы Россия "не смогла сделать из Крыма авианосец". В этой связи он отметил важность поддержки Запада. "Тут нам нужна консолидация международных партнеров. В этом плане мы работаем, получили поддержку Великобритании и обратились к США", - сообщил Зеленский, добавив, что на эту тему у него будет "предметный разговор" во время визита в США в конце августа.

Кроме того, Зеленский сказал, что Киев обращался к Берлину по вопросу поставок оружия, но "получил отказ в том или ином виде". В то же время, подчеркнул он, Украина продолжает работу в этом направлении. "Нам нужны очень предметные вещи. Мы понимаем, в каком плане Германия должна нас поддерживать", - добавил украинский лидер.

Программа развития ВМФ Украины до 2035 года

В четверг Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. Программа рассчитана на три этапа: первый - до 2024 года, второй - до 2030 года, третий - до 2035 года.

По словам Зеленского, в стране создается инфраструктура для строительства военно-морского флота - малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз. Первой планируется построить военно-морскую базу в Бердянске на юге Запорожской области.

Зеленский отметил, что Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

Украина потеряла основные базы ВМС после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Из Севастополя и Новоозерного на озере Донузлав они переместились в Одессу и Николаев. Единственным важным военным кораблем ВМС является противолодочный фрегат "Гетман Сагайдачный".

Ранее Зеленский заявлял, что в Бердянске и в Очакове построят две базы ВМС. В частности, планировалось, что в Очакове будут базироваться 12 катеров "Гюрза-М" и Mark VI.

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