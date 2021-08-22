Семье экс-главы Боливии разрешили ночевать с ней в тюрьме

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Руководство пенитенциарной системы Боливии разрешило родственникам бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес оставаться с ней на ночь в тюрьме после того, как политик попыталась причинить себе вред. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

"Руководство пенитенциарной системы в соответствии со своими полномочиями согласилось, чтобы один из родственников оставался на ночь, чтобы помочь восстановлению госпожи Жанин Аньес", - приводит пресс-служба слова руководителя системы Хуана Карлоса Лимпиаса.

Он сообщил, что ночь после инцидента с Аньес провел ее сын. "Семья Аньес обязалась привезти психолога и специалиста по питанию для заключенной. Кроме того, в тюрьме Мирафлорес есть медик, который готов оказать ей помощь 24 часа в сутки", - говорится в сообщении.

В субботу глава МВД Карлос дель Кастильо дель Карпьо сообщил, что Аньес попыталась нанести себе вред, у нее на руке были обнаружены небольшие порезы, но ее здоровью ничего не угрожает. Ранее адвокаты Аньес неоднократно просили выпустить ее из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. МВД Боливии в пятницу выпустило заявление, в котором говорилось, что медобследование показало, что бывшая и. о. президента не нуждается в госпитализации.

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.