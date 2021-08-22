Блинкен заявил, что Гани за день до бегства из Афганистана обещал биться до конца

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани за день до падения Кабула и своего бегства из страны заверял американскую сторону в том, что намеревается биться до конца с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

"То, свидетелями чего мы стали, достаточно удивительно. <...> Правительство пало. <...> Вооруженные силы развалились", - отметил глава американской дипломатии.

"Кстати говоря, я разговаривал по телефону с [бывшим] президентом [Афганистана Хамидом] Карзаем за день до этого, и он убеждал меня в том, что намерен, как он выразился, стоять на смерть. Что ж, на следующий день его и след простыл", - сказал Блинкен. Как отмечает CBS, в Госдепартаменте позднее пояснили, что Блинкен оговорился и упомянул вместо Гани его предшественника Карзая.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.