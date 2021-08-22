СМИ: талибы обещают объявить о новом правительстве в Афганистане в ближайшее время

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, обещает объявить состав нового правительства страны в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье местный телеканал Tolo News.

"Мы находимся в тесном контакте с ведущими афганскими политиками, у нас идет довольно плодотворный диалог. Мы можем заверить, что о новом правительстве будет объявлено в ближайшее время", - приводит телеканал слова официального представителя движения Забихуллы Муджахида.

В субботу члены Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти провели в Кабуле первые официальные переговоры с лидерами радикалов.

Ранее Муджахид информировал о намерении талибов сформировать правительство и политическую систему, "которые будут отвечать чаяниям афганского народа". Как он подчеркнул, новый орган власти должен будет определить и то, каким образом женщины будут участвовать в общественной жизни.

Координационный совет по мирному переходу власти был создан главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, экс-президентом Хамидом Карзаем и лидером Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром после того, как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.