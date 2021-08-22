Польша готова предоставить помощь кочующим на границе с Белоруссией мигрантам

ВАРШАВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Польши предложили белорусской стороне оказать гуманитарную помощь кочующей на польско-белорусской границе группе мигрантов. Соответствующее заявление разместил в воскресенье на своем официальном сайте МИД Польши.

"С озабоченностью отмечая сложную ситуацию с группой иммигрантов, пребывающих на территории Белоруссии, из гуманитарных соображений сегодня Министерство иностранных дел Республики Польша направило дипломатическую ноту Министерству иностранных дел Республики Белоруссия, заявив о готовности оказать на месте материальную помощь", - указано в заявлении.

"Польша обратилась с запросом к белорусской стороне о текущих потребностях, заявив о готовности оказать прямую помощь, включающую, в частности, палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства", - подчеркивается в сообщении.

"Учитывая серьезность ситуации, польская сторона готова немедленно отправить конвой с гуманитарной помощью. При согласии белорусской стороны въезд колонны на территорию Белоруссии будет планироваться Государственным агентством стратегических резервов через ближайший пункт пропуска через границу и будет проходить по кратчайшему маршруту к месту пребывания мигрантов", - информировал МИД Польши.

Сложная ситуация сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Около 30 мигрантов кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 14 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии. Сейчас с одной стороны границы их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Белоруссию, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.