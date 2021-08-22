Зеленский признал, что Киеву нужна помощь США для выполнения программы развития Украины

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может обойтись без помощи США при реализации программы развития страны, но тогда потребуется больше времени.

"У нас стратегия развития Украины разработана впервые за 30 лет независимости. Она касается экономики, предприятий оборонного сектора, ракетной программы, программы нашего украинского черноморского флота. Задачи будут переданы, и здесь нам нужна помощь Соединенных Штатов Америки", - признал в показанном в воскресенье интервью телеканалу "Украина" Зеленский.

По его словам, проекты в рамках стратегии развития оцениваются в $300 млрд. "Здесь нам нужна помощь США. Но помощь, нам не нужны подарки. Нам это не нужно. Нам надо просто сократить время, выстроить серьезную программу противовоздушной обороны и черноморского флота. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше", - пояснил президент.

В четверг Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине планируют завершить программу развития ВМС. Она рассчитана на три этапа: первый - до 2024 года, второй - до 2030 года, третий - до 2035 года. По словам президента, в стране создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется построить военно-морскую базу в Бердянске.

Украина потеряла основные базы ВМС после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Из Севастополя и Новоозерного на озере Донузлав они переместились в Одессу и Николаев. Единственным важным кораблем ВМС остается фрегат "Гетман Сагайдачный".