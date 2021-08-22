Зеленский ввел в силу санкции против депутата Рады Андрея Деркача

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в силу санкции против внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача и еще нескольких человек, в отношении которых ранее приняли ограничительные меры США. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

Помимо Деркача, Зеленский ввел санкции против бывшего украинского дипломата в Вашингтоне Андрея Телиженко и политического консультанта Константина Килимника, который сотрудничал с Полом Манафортом. Последний возглавлял избирательный штаб республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 2016 года.

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии демократа Джо Байдена, баллотировавшегося в то время на пост главы американского государства, на экс-президента Украины Петра Порошенко. Депутат настаивал, что получил материалы от журналистов, а саму запись сделал лично Порошенко. После публикаций пленок США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда утверждали, что украинский депутат уже более 10 лет якобы работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала заявления Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американский избирательный процесс.