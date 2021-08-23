Суга заявил, что будет переизбираться на пост главы правящей партии Японии

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен участвовать в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые должны пройти в сентябре. Об этом он заявил в понедельник журналистам.

"Когда придет время, естественно, я намерен выдвигать [свою кандидатуру]", - сказал он. Ранее генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи заявлял, что Суга имеет все шансы победить по итогам голосования. Выборы председателя правящей в Японии партии, как ожидается, пройдут во второй половине сентября. Точная дата будет определена до конца августа.

Как сообщила газета Sankei, в выборах председателя ЛДП также планирует принять участие бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Ожидается, что Кисида заручится необходимой поддержкой 20 однопартийцев. В своей предвыборной программе политик будет делать акцент на мерах против коронавируса.

Ёсихидэ Суга занял пост премьер-министра в сентябре прошлого года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ по состоянию здоровья. Пока Суга исполняет обязанности главы правительства только до сентября текущего года, когда предстоят очередные плановые выборы лидера правящей партии. В случае победы он станет председателем ЛДП на трехлетний срок.

Между тем уровень неодобрения правительства Японии в июне достиг максимума (45%) за все время нахождения Суги у власти. Японцы недовольны эффективностью мер властей против коронавируса, а также решением провести Олимпиаду в Токио.