В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис считает, что членство Украины в Евросоюзе в ближайшие годы вряд ли возможно.

"Я так думаю, что с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то, думаю, что, к сожалению, это [членство Украины в ЕС] маловероятно в ближайшие годы", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в союз. "Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами - открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого переговорного процесса появляется дорожная карта", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что в самом Евросоюзе нет консенсуса по вопросу расширения ЕС. "Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.