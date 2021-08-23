Премьер Чехии заявил, что Прага хочет развивать отношения с Москвой

ПРАГА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступивший в понедельник в Праге на открытии совещания послов и глав дипломатических миссий республики, заявил, что республика заинтересована в диалоге с Россией, но не видит готовности с ее стороны. Слова председателя правительства привело информационное агентство CTK.

По словам Бабиша, российско-чешские отношения переживают очень тяжелый период. "Но это вовсе [происходит] не по нашей вине. Мы, безусловно, не заинтересованы далее углублять кризис, но для диалога нужны двое, а я не вижу с российской стороны интерес к [ведению] диалога", - сказал премьер.

Кроме того, по его словам, о диалоге с российской стороной не может быть речи до тех пор, пока республика будет включена в список недружественных РФ государств.

Чехия, у которой в последнее время также обострились отношения с КНР, заинтересована в их развитии. "На основе взаимного уважения, взаимности, выгоды и уважения суверенитета второй [партнерской] стороны", - сказал глава кабмина.

Бабиш высказался за расширение Евросоюза. Реализация этих планов будет одним из приоритетов предстоящего в будущем году председательства Чехии в сообществе. "Считаю огромной ошибкой неспособность ЕС договориться о начале переговоров о приеме [в организацию] Северной Македонии и Албании", - отметил он.

Ключевыми государствами-партнерами Чехии на мировой арене являются, по словам Бабиша, Германия, США, Израиль, Великобритания и Франция. Прага стремится укреплять дружеские отношения с соседними странами, развивать экономическую дипломатию и бороться за соблюдение прав человека.