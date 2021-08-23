Рейтинг поддержки правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Уровень одобрения деятельности правительства Японии во главе премьер-министром Ёсихидэ Сугой опустился до рекордно низкой отметки за все время его пребывания у власти. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса общественного мнения телеканала Asahi.

Согласно проведенному исследованию, по сравнению с предыдущим месяцем рейтинг снизился на 3,8 п.п. до 25,8%. При этом о своей негативной оценке политики кабмина заявили 48,7% (плюс 2,6 п.п.), что также стало рекордным показателем.

Более 60% респондентов также заявили, что они отрицательно оценивают меры правительства по борьбе с коронавирусом. Большинство жителей страны (67%) отметили необходимость введения локдауна на фоне роста числа заражений. Кроме того, еще 65% указали на то, что вакцинация населения от COVID-19 не идет должным образом.

Ёсихидэ Суга занял пост премьер-министра в сентябре 2020 года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ по состоянию здоровья. Пока Суга исполняет обязанности главы правительства только до сентября 2021 года, когда предстоят очередные плановые выборы лидера правящей партии. В случае победы на них он станет председателем ЛДП на трехлетний срок.