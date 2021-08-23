Евросоюз выделил Украине свыше €16 млрд помощи с 2014 года

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Евросоюз предоставил Украине свыше €16 млрд помощи с 2014 года, чтобы поддержать ее экономическое развитие и компенсировать утрату Крыма. Об этом заявил в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Киеве на форуме так называемой Крымской платформы, который организаторы транслируют онлайн.

"В рамках нашего широкого соглашения об ассоциации ЕС уже выделил Украине €16 млрд с 2014 года", - заявил он. По его словам, в эту сумму входят средства, направленные на поддержку депрессивных регионов Украины, граничащих с Крымом, которые пострадали в результате разрыва контактов с полуостровом. Шарль Мишель не уточнил в своем заявлении, что разрыв экономических контактов украинских регионов с Крымом после его воссоединения с Россией произошло по инициативе Киева.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, озвучил план создания так называемой Крымской платформы. По замыслу Киева, она должна стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Первоначально встреча планировалась на май этого года, но неопределенность с участниками вынудила перенести мероприятие на август. В итоге, как объявили организаторы, согласие приехать выразили представители около 40 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие представителей от ЕС и НАТО. США делегируют министра энергетики, Германию на форуме вместо главы МИД также представит министр энергетики. От Турции во встрече участвует министр иностранных дел.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". 21 августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия "зафиксирует позицию" стран, которые примут участие в форуме, и "сделает соответствующие выводы".