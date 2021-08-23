Эфиопия рассчитывает, что США вернутся к здравому смыслу и отменят санкции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Аддис-Абеба надеется, что Вашингтон пересмотрит свою политику и отменит введенные в отношении страны санкции. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.

"Да, действительно, существуют стороны, обвиняющие Эфиопию и использующие гуманитарный кризис в Тыграе как подспорье для достижения собственных целей. Как вы точно отметили, американское правительство ввело визовые ограничения для официальных лиц Эфиопии. Мы полагаем, что эти ограничения необоснованны, создают сложные условия для долго существующих дипломатических отношений, - сказал он. - Мы надеемся, что правительство США пересмотрит свое решение в будущем. Считаем, что создание благоприятных условий для дипломатических контактов должно исходить от обеих сторон, чтобы снизить напряжение и восстановить добрые отношения, которые существовали долгие годы".

Посол также отметил возможности международных организаций в разрешении кризиса, однако подчеркнул, что не стоит полностью на них полагаться. "Было бы наивно думать, что они играют всегда исключительно позитивную роль. В случае с кризисом в регионе Тыграй международное сообщество продолжало обвинять Национальные силы обороны Эфиопии в саботаже поставок гуманитарной помощи и нарушении прав человека. Теперь, когда национальные силы обороны в одностороннем порядке объявили о прекращении огня, мы по-прежнему видим, как дети служат солдатами, матери и молодые женщины подвергаются насилию", - указал дипломат.

Он также отметил, что силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) используют религиозные учреждения для проведения учений и хранения оружия и препятствует прохождению машин с гуманитарными грузами на территорию региона. "В Афаре террористы сил НФОТ убили более 200 человек, из-за них также более 300 тыс. человек покинули свои дома в штатах Амхара и Афар. Те, кто стремится акцентировать внимание не на фактах, а дезинформации, продолжают идти по этому пути, и вызывает озабоченность то, что международные организации закрывают глаза на бесчеловечные действия террористов НФОТ", - заключил посол.