Президент Словении призвал к искреннему диалогу между Россией и Украиной

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор призвал к искреннему диалогу между Россией и Украиной, а также Россией и ЕС и выразил надежду, что все проблемы в отношениях Украины и России могут быть урегулированы путем искреннего диалога, который "потребует большого политического мужества и мудрости". Об этом президент республики заявил в понедельник, выступая в Киеве на форуме так называемой Крымской платформы, который организаторы транслируют онлайн.

Президент Словении начал свою речь с выражения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, после чего призвал к налаживанию диалога с Россией.

"Между тем я приехал сюда также чтобы призвать к искреннему диалогу между Россией и Украиной и Россией и ЕС. Словения имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной", - подчеркнул он.

"Как сторонник хороших добрососедских отношений я искренне желаю России и Украине однажды урегулировать их двусторонние разногласия. Словения всегда будет поддерживать это стремление. Это будет крайне сложной задачей, которая потребует много политического мужества и мудрости. Я твердо верю, что долгосрочный мир, безопасность и процветание могут быть достигнуты только путем искренних отношений и диалога, даже в самых сложных условиях необходимо поддерживать отношения и каналы для коммуникации открытыми", - заявил он.

"Крымская платформа"

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, озвучил план создания так называемой Крымской платформы. По замыслу Киева, она должна стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Первоначально встреча планировалась на май этого года, но неопределенность с участниками вынудила перенести мероприятие на август. В итоге, как объявили организаторы, согласие приехать выразили представители около 40 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие представителей от ЕС и НАТО. США делегируют министра энергетики, Германию на форуме вместо главы МИД также представит министр энергетики. От Турции во встрече участвует министр иностранных дел.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". 21 августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия "зафиксирует позицию" стран, которые примут участие в форуме, и "сделает соответствующие выводы".