Военные самолеты сил Запада в Кабуле выпускают тепловые ловушки против возможных атак ИГ

ТАСС, 23 августа. Военно-транспортные самолеты западных стран выпускают над Кабулом ложные тепловые цели для отражения возможной атаки со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News Arabia.

На распространенной телеканалом видеозаписи самолет ВВС Франции при взлете выпустил ложные тепловые цели, предназначенные для противодействия ракетам с инфракрасной системой наведения. Как отмечает Sky News Arabia, некоторые самолеты приземляются на большей скорости, чем при выполнении задач в стандартных условиях.

По его сведениям, официальные лица западных стран опасаются, что сторонники ИГ могут попытаться сбить один из самолетов, эвакуирующих иностранцев и дипломатический персонал из Афганистана, украденными ракетами. Вместе с тем президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что США тщательно отслеживают и нейтрализуют угрозы, которые могут исходить от террористов, в том числе от группировки ИГ, при эвакуации людей из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.