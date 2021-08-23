СМИ: глава МИД Чехии отверг призывы к "демонтажу чешско-российских отношений"

ПРАГА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек на совещании послов и глав дипломатических миссий республики назвал неразумными призывы "к полному демонтажу чешско-российских отношений" после взрывов на складах боеприпасов Врбетице. Слова политика привело информационное агентство CTK.

По его информации, глава МИД на встрече, проходившей в Праге, заявил, что задачей дипломатов является поддерживать межгосударственные связи и в сложные времена. Однако нормализация отношений между Москвой и Прагой, по мнению Кулганека, будет длительной. При этом он назвал правильным стремление властей Чехии сохранить торговые и культурные отношения с РФ.

Власти республики в данный момент проводят аудит российско-чешских отношений. На будущей неделе в МИД по данному вопросу состоится закрытый "круглый стол" экспертов представленных в национальном парламенте политических партий.

Кулганек поддержал действия Праги по высылке российских дипломатов после инцидента во Врбетице, ответственность за который власти республики возлагают на российскую сторону. "Мы сохранили честь [нашего] государства, которое уважает международное право и одновременно не действует истерично", - сказал он.

Глава МИД высказался за развитие трансатлантического сотрудничества и повышение эффективности НАТО. "Мы хотим сильную и устойчивую [к возникающим вызовам] Европу", - отметил министр.

Обострение двусторонних отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства республики в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель дипведомства Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять РФ в причастности к инциденту во Врбетице.