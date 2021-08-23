Служба безопасности Украины провела учения вблизи линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела крупные учения в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"СБУ завершила силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. На этот раз тренировки проходили в пяти городах района ООС - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

В пресс-службе добавили, что учения проводятся в "условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета". Помимо отработки действий с условными противниками, СБУ также проверила более пяти тысяч лиц и 2,5 тыс. автомобилей.

Уточняется, что участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных сил Украины, штаба ООС, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, а также органов государственной власти и местного самоуправления.