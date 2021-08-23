Пентагон не может сказать, сколько вооружений США попало в руки талибов

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США до сих пор не может сказать, сколько именно американских вооружений, предоставленных афганской армии, попало в руки членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в результате захвата ими контроля над республикой. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, пыталось ли оборонное ведомство подсчитать количество американских вооружений и техники в руках талибов.

"У меня нет точного списка всей техники, которая была в распоряжении афганцев и которая теперь может оказаться под угрозой. Очевидно, что мы не хотим, чтобы какие-либо вооружения или системы попали в руки людей, которые будут использовать их, чтобы нанести ущерб нашим интересам или интересам наших партнеров и союзников. Мы заинтересованы в том, чтобы этого не произошло, но сегодня у меня нет для вас никаких политических решений о том, как мы будем или можем устранить эту проблему в будущем", - ответил Кирби.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.