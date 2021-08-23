Начальника военной полиции Сан-Паулу отстранили за призывы поддержать президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. Власти бразильского штата Сан-Паулу отстранили от службы одного из начальников военной полиции региона за призывы к сослуживцам выйти на митинг в поддержку президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает в понедельник газета Estado di Sao Paulo.

По информации издания, речь идет о полковнике (высшее звание в бразильской полиции) Александре Тоалдо Ласерда, в подчинении которого находились семь полицейских батальонов и около 5 тыс. человек личного состава. В отношении него начата проверка службы собственной безопасности ведомства. В соответствии с местным законодательством служащие ВС и полиции не имеют права выступать с публичными политическими заявлениями, призывами и суждениями.

Ласерда ранее неоднократно публиковал в своих соцсетях оскорбления и обвинения в адрес политических противников Болсонару. Кроме того, он размещал в своем аккаунте призывы выйти на предстоящую 7 сентября, когда в Бразилии отмечается государственный праздник, манифестацию в поддержку главы государства. "Мы не позволим, чтобы в штате Сан-Паулу действующие сотрудники военной полиции выступали с заявлениями по политической повестке", - пояснил решение властей оппозиционно настроенный к Болсонару губернатор штата Жоау Дориа.

Как отмечает газета, это один из наиболее знаковых случаев подобного поведения представителей полиции, поскольку речь впервые идет о том, что с политическими призывами выступают действующие стражи правопорядка. Ранее также отмечались призывы бывших военных и правоохранителей в адрес ветеранов силовых структур выйти на манифестации в поддержку Болсонару, что не запрещено.