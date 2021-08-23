В центре Киева прошла акция против давления на свободу слова

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Более 100 представителей украинских СМИ, в том числе закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, проводят пикет в центре Киева против давления на свободу слова. Об этом сообщило в понедельник в Telegram-канале издание "Страна", против которого на прошлой неделе также были применены санкции.

По его данным, более сотни журналистов закрытых оппозиционных телеканалов идут от метро "Театральная" к Оперному театру, где сейчас проходит заключительное мероприятие "Крымской платформы". Они хотят обратиться к лидерам иностранных государств, чтобы те "помогли остановить убийство свободы слова на Украине".

Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, что представители прессы идут с заклеенными черным скотчем ртами, что символизирует притеснение свободы слова в стране. Они держат в руках плакаты. На одном из них написано, что президент Украины Владимир Зеленский не избежит судебного наказания за свои действия.

В начале февраля "112 Украина", NewsOne и ZIK были закрыты из-за введения санкций против их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на неподконтрольных Киеву территориях. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.

20 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины". Гужва тогда заявил в комментарии ТАСС, что санкции не остановят работу издания "Страна.ua".

19 августа Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям". Сообщалось, что 4 мая этого года телеканал "Наш" транслировал выступление лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, которая запрещена в стране, в котором было множество высказываний об Украине, которые, как утверждается, являются пропагандистскими и направлены против Украины.