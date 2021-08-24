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Новый глава МИД Венесуэлы обсудил с послом РФ сотрудничество между странами

Феликс Пласенсия отметил, что Россия и Венесуэла продолжат укреплять свои стратегические отношения во всех сферах

БОГОТА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия, вступивший в должность 20 августа, и посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в понедельник обсудили сотрудничество между двумя странами. Об этом глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы сообщил в Twitter.

"Мы провели первую встречу с послом РФ Сергеем Мелик-Багдасаровым, с которым мы обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества", - написал он.

"Россия и Венесуэла продолжат укреплять свои стратегические отношения во всех сферах, во всех областях и на всех международных площадках", - добавил министр.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о назначении Пласенсии новым главой МИД 19 августа. До этого он был послом южноамериканской республики в Китае. В 2019-2020 годах Пласенсия возглавлял министерство туризма и внешней торговли.

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