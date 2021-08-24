Талибы рассчитывают на развитие отношений с Японией

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Талибы рассчитывают на установление хороших отношений с Японией в будущем. Об этом в опубликованном во вторник интервью агентству Kyodo заявил официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"В будущем мы хотели бы установить хорошие отношения с Японией", - сказал он. По словам Шахина, талибы также рассчитывают на то, что японское посольство возобновит свою работу в Кабуле.

Говоря о работе иностранных СМИ в Афганистане, представитель "Талибана" сообщил, что "зарубежные журналисты смогут продолжать освещать текущую ситуацию из любой точки Кабула или Афганистана".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.

Япония ранее временно закрыла свое дипломатическое представительство в Кабуле. Все японские дипломаты к настоящему моменту были эвакуированы в Дубай. Также Токио принял решение направить в Кабул три военно-транспортных самолета для эвакуации оставшихся японских граждан и местных жителей, которые работали в посольстве и других японских организациях.