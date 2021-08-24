Вице-президент США обвинила Китай в создании угроз в Южно-Китайском море

СИНГАПУР, 24 августа. /ТАСС/. Пекин подрывает систему, основанную на международных правилах, и продолжает создавать угрозы безопасности в акватории Южно-Китайского моря. Об этом заявила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР).

"Китай продолжает курс на запугивание и принуждение в Южно-Китайском море, сохраняет претензии на большую часть [территорий]", - сказала она. "Эти незаконные претензии были ранее отклонены арбитражным судом, но Пекин продолжает подрывать систему, основанную на международных правилах, и угрожать суверенитету государств", - отметила Харрис.

По ее словам, "Соединенные Штаты вместе со своими союзникам и партнерами сталкиваются с подобными угрозами". Однако, как отметила вице-президент, "участие Вашингтона в Южно-Китайском море и ИТР не направлено против какой-то страны". "Мы не хотим, чтобы государства выбирали какую-либо сторону", - добавила она.