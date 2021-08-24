Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Кэти Хокул принесла присягу в качестве губернатора штата Нью-Йорк, став первой женщиной на этом посту. Об этом сообщает во вторник газета The New York Times.

Хокул, ранее занимавшая пост вице-губернатора, сменила на этом посту Эндрю Куомо, возглавлявшего штат с 2010 года. Ранее он подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Церемония принесения присяги прошла сразу после полуночи по времени восточного побережья США, как только истек срок, установленный самим Куомо для передачи дел перед уходом в отставку. Торжественная публичная церемония вступления в должность состоится в 10:00 (17:00 мск), с первой речью Хокул выступит в 15:00 (22:00 мск).

Согласно законодательству штата Нью-Йорк, вице-губернатор занимает место своего начальника в случае его досрочного ухода с поста, а выборы проводятся в установленный срок. Они состоятся осенью 2022 года. До этого времени, как ожидается, Хокул сосредоточится на борьбе с коронавирусом, преступностью, а также на экономическом восстановлении Нью-Йорка после пандемии.

Как сообщила в начале августа генеральный прокурор штата Летиция Джеймс (демократ), в ходе проведенного ее офисом расследования было установлено, что бывший губернатор Куомо домогался нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. Он не признал себя виновным, но принял решение уйти в отставку.

Прокуратура штата пока не предъявила политику каких-либо обвинений.