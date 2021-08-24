МИД КНР: США в докладе о коронавирусе лишь попытаются "доказать заранее заданные выводы"

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США в своем докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.

Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на регулярном брифинге прокомментировал информацию о том, что этот документ во вторник будет представлен президенту США Джо Байдену.

"Разведывательные службы США обладают плохой репутацией. Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств. Это не внушает никакого доверия", - сказал он.