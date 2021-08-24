Юристы Ливана требуют через лондонский суд компенсацию в связи со взрывом в порту Бейрута

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Юристы из коллегии адвокатов Бейрута подали в Высокий суд Лондона иск в отношении зарегистрированной в британской столице химической компании Savaro, потребовав от нее компенсацию за последствия взрыва в морском порту, в результате которого погибли более 200 человек. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times .

Согласно заявлению юристов, а также еще четырех истцов, Savaro, владевшая 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, возгорание которой стало причиной взрыва 4 августа 2020 года, не смогла должным образом обеспечить хранение или утилизацию химического вещества, используемого при производстве взрывчатки. По их словам, это дело - попытка привлечь к ответственности лиц, предположительно виновных во взрыве, вследствие которого ливанской столице был нанесен ущерб в размере около $4 млрд.

Сумма компенсации не указывается. Общая оценка ущерба, согласно сведениям издания, будет приведена позже.

По информации юристов, нитрат аммония предназначался для компании по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Устаревшее судно, перевозившее груз, затонуло в 2013 году в порту Бейрута по пути к африканской стране. Нитрат был выгружен и размещен на складе порта по указанию ливанского суда.

Мощность взрыва составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 218 человек, пострадали 6,5 тыс/, более 300 тыс/ граждан остались без крова.

По данному делу с августа прошлого года были арестованы свыше 30 человек, в том числе бывший директор порта и начальник таможенной службы. Глава независимой комиссии, ведущей расследование обстоятельств случившегося, судья Тарек Битар направил в июле послание в парламент, в котором указал, что намерен вызвать на допрос исполняющего обязанности премьер-министра Хасана Диаба, двух экс-министров, которые сейчас являются депутатами, и нескольких силовиков. Учитывая масштабы трагедии, чиновников могут привлечь к ответственности за халатность, проявленную при хранении взрывоопасных материалов в порту.