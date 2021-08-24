Зеленский сменил риторику относительно граждан Донбасса, которым он советовал ехать в РФ

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сменил свою риторику относительно симпатизирующих России граждан в Донбассе, которым он ранее советовал уезжать в РФ.

"Можно заставить их получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца", - сказал Зеленский, выступая с речью на параде по случаю 30-летия независимости Украины.

"Единственное, что может нас разделять, - это щедро накрытый стол", - добавил он. При этом президент признал, что стране "ни один враг не причинил большего удара, чем внутренние скандалы".

5 августа Зеленский призвал жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, которые считают себя русскими, искать жилье в РФ. Президент тогда назвал большой ошибкой решение этих людей оставаться жить в Донбассе, поскольку, считает он, этот регион "никогда не будет русской территорией".

Это заявление президента вызвало возмущение на Украине. С такой постановкой вопроса в том числе не согласился спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Он убежден, что "надо возвращать людей, а не отправлять".