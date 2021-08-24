США могут уничтожить часть своей военной техники перед выводом войск из Кабула

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие США могут уничтожить часть своей техники и вооружений перед тем, как покинут аэропорт Кабула. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Его спросили, будут ли ВС США уничтожать технику и вооружения, которую не смогут забрать с собой после завершения операции по эвакуации и вывода войск. "Короткий ответ - да. <...> [Процесс уничтожения] будет осуществляться таким же образом, как мы сделали бы это в любом другом месте [в рамках вывода контингента]", - отметил Кирби.

"И, очевидно, существует сильное предубеждение, что мы сможем вывезти [всю] свою технику вместе с людьми. Если потребуется уничтожение или иная утилизация техники в международном аэропорту имени Хамида Карзая, то мы сделаем это, и сделаем это надлежащим образом", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщил ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) завладели некоторым количеством военных самолетов, вертолетов и ракет, что вызывает обеспокоенность у Пентагона. Как отмечает телеканал, американские власти ожидают завершения эвакуации людей из Афганистана, чтобы принять решение о проведении операции по уничтожению попавшего в руки талибов вооружения и техники. Рассматривается и возможность авиаударов по складам.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.