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Смена власти в Афганистане

Суга: страны G7 будут вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса в Афганистане

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи в ходе состоявшегося во вторник чрезвычайного саммита обсудили ситуацию в Афганистане и договорились вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса в этой стране. Об этом заявил журналистам премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"В первую очередь мы договорились по трем пунктам: вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса, требовать соблюдение прав женщин и других [лиц], тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом", - сказал он по итогам совещания в виртуальном формате.

Теги
АфганистанЯпонияСуга, ЁсихидэСмена власти в Афганистане
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