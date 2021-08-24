Зеленский призвал главу МИД Франции сохранять давление на РФ из-за конфликта в Донбассе

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, который находится с визитом в Киеве, и призвал сохранять давление на Россию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса Зеленского.

"Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, где сохраняются крайне высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандском формате в декабре 2019 года", - отметили в пресс-службе офиса. "Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", - приводятся в сообщении слова Зеленского. Украинский президент добавил, что "пока нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться".

Саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии разделения новых пунктов пропуска. Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.

Однако частично выполнены только два пункта: о прекращении огня и обмене пленными. Политическая часть осталась нереализованной Киевом.