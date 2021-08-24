Страны БРИКС расширят сотрудничество по кибербезопасности и борьбе с терроризмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) намерены расширять партнерство в области борьбы с терроризмом, кибербезопасности, незаконного производства и оборота наркотиков в регионе. Об этом говорится в сообщении МИД Индии по итогам прошедшей во вторник в формате видеоконференции под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала встречи высоких представителей стран "пятерки", курирующих вопросы безопасности, российскую сторону представлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"На сегодняшнем заседании был рассмотрен сценарий региональной и глобальной политики и безопасности, особое внимание было уделено текущим событиям в Афганистане, Иране, Западной Азии и Персидском заливе, а также новым угрозам национальной безопасности, таким как киберпреступность. Другими пунктами повестки дня стали сотрудничество между правоохранительными органами, охрана здоровья и здравоохранение, борьба с терроризмом", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД, значительное внимание было уделено повышенному риску роста незаконного производства и оборота наркотиков в регионе. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества заинтересованных ведомств в странах БРИКС в этой сфере.

"Здравоохранение и охрана здоровья также были определены в качестве приоритетной области сотрудничества в рамках БРИКС в свете новых вызовов, возникающих в связи с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

"В области кибербезопасности было решено активизировать совместные усилия по расширению сотрудничества путем обмена информацией и передовым опытом в области борьбы с киберпреступностью", - указывает индийское внешнеполитическое ведомство.