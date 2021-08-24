Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом

ТАСС, 24 августа. Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за кризиса, вызванного захватом власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), к настоящему времени достигло 14 млн (всего в стране, по данным Всемирного банка, живут почти 39 млн человек). Об этом исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли во вторник сообщил агентству Reuters .

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"Там будет "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики, отягощенного [пандемией] COVID-19", - заявил Бизли. Как передает агентство, глава ВПП призвал политических лидеров "действовать быстро", отметив, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране организации потребуется не менее $200 млн к сентябрю 2021 года.

В противном случае, по его словам, ситуация в Афганистане будет напоминать "ад на Земле". Еда, предназначенная для жителей страны, в следующем месяце начнет заканчиваться, а количество людей, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи, удвоится. В ВПП надеются, что требуемые деньги выделят США вместе с Катаром и другими арабскими государствами Персидского залива.

Кроме того, Бизли заявил, что талибы дали гарантии не мешать организации доставлять помощь людям. "Таким образом, до сих пор они [талибы] шли на сотрудничество", - отметил глава ВПП.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и ВПП ООН еще в марте опубликовали доклад, в котором Афганистан был среди 20 с лишним государств, которым грозила острая нехватка продовольствия и требовалась незамедлительная масштабная помощь. В понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает оказание гуманитарной помощи на всей территории Афганистана, поставляя продовольствие и медикаменты.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан, включая сотрудников посольств, а также сотрудничавших с коалицией афганцев и членов их семей.