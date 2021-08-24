Польша намерена без поддержки ЕС справиться с возведением забора на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Польши не нуждаются в помощи европейских структур в деле строительства ограждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы сами справимся с ограждением. Нет необходимости в запуске какой-то особенной помощи, - сказал Моравецкий на брифинге, отвечая на вопрос о том, будет ли Польша запрашивать выделение европейских средств на строительство заграждения. - Конечно, если будут такие средства, то мы их используем, но мы не будем ждать никакого ответа".

По словам премьер-министра, работы по строительству ограждения начнутся в ближайшие дни. "Они продлятся несколько недель. Сначала мы укрепим участок, который легче всего нелегально перейти и сложно охранять. Это около 180-190 км", - указал он, подчеркнув, что позднее планируется дополнительно укрепить участок границы, проходящий по реке Буг.

Стоимость строительства нового ограждения властями Польши пока не озвучивалась. Моравецкий заявил, что республика не будет жалеть средств на укрепление безопасности своих границ.

Ситуация на границе

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, в том числе около 680 км - с Белоруссией. На этом рубеже Литва планирует за год построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед забором будет установлена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра. Ориентировочная стоимость работ составляет €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств государства. Литва надеялась получить на строительство заграждения ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В 2020 году их было 120. Пограничная охрана предотвратила 1 350 попыток пересечения границы. Около 760 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

В понедельник Минобороны Польши объявило о начале строительстве на польско-белорусской границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. В помощь пограничной охране армия выделила 2 тыс. солдат для охраны границы.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Как сообщило на минувшей неделе МВД Польши, до сих пор забор из колючей проволоки использовался для охраны почти 100 км границы на участке, охраняемом Подляской пограничной службой.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.