США начали сокращать число военнослужащих в аэропорту Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. США приступили к выводу своих военнослужащих из аэропорта Кабула в связи с приближением даты завершения операции по эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на представителя администрации президента Джо Байдена.

Он не уточнил, сколько именно военных уже покинули аэропорт, отметив лишь, что "сегодня [24 августа] их меньше", чем днем ранее. По информации Пентагона, к концу прошлой недели в аэропорту Кабула находились 5,8 тыс. американских военнослужащих.

Между тем газета The New York Times со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что вывод войск начнется ближе к концу недели. Хотя датой окончания эвакуации из Афганистана власти США назвали 31 августа, вывод военнослужащих из аэропорта Кабула необходимо начать раньше, чтобы успеть завершить его в срок.