СМИ: заключенные устроили бунт из-за условий содержания в тюрьме экс-главы Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 августа. /ТАСС/. Заключенные одной из тюрем в Боливии устроили бунт в знак протеста против привилегий, которыми, якобы, пользуется находящаяся под стражей бывшая исполняющая обязанности президента Жанин Аньес. Об этом сообщил во вторник телеканал ATB.

На видеокадрах, показанных телеканалом, видно, как заключенные тюрьмы Сан-Педро в Ла-Пасе собрались во внутреннем дворе с плакатами "Мы все равны перед законом", "Аньес - убийца", "Почему Аньес положены привилегии?". Заключенные также подожгли мусор и взорвали несколько петард. Ряд боливийских СМИ обратил внимание, что некоторые плакаты были напечатаны на принтере, что несвойственно тюремным бунтам.

В эфире радиостанции Patria Nueva директор тюрьмы Хосе Луис Моралес заявил, что руководству пенитенциарного учреждения удалось договориться о том, чтобы протест носил мирный характер. "Мы уже приняли меры безопасности, усилив охрану внутри и снаружи", - сказал он.

21 августа глава МВД Боливии Карлос дель Кастильо сообщил, что Аньес попыталась нанести себе увечья, но ее здоровью ничего не угрожает. После этого руководство пенитенциарной системы страны разрешило родственникам бывшей и.о. президента ночевать с ней в тюрьме.

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.