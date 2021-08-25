Пентагон подтвердил вывод нескольких сотен военнослужащих США из аэропорта Кабула

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Несколько сотен военнослужащих США уже покинули аэропорт Кабула, их отбытие было запланировано, поскольку они завершили свое участие в операции по эвакуации из Афганистана американцев и помогавших им афганцев. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, которое опубликовали в Twitter журналисты американских телеканалов.

"Мы можем подтвердить сообщения об отбытии нескольких сотен военных США", - говорится в нем.

По словам Кирби, это в первую очередь военные, занимающие штабные должности, а также те, кто осуществлял материально-техническое обеспечение. Он уточнил, что их отбытие было запланировано, а "миссия в аэропорту завершена". По словам пресс-секретаря Пентагона, отбытие этих военных "не будет иметь никакого влияния на текущую миссию".

Ранее о том, что США приступили к выводу своих военнослужащих из аэропорта Кабула в связи с приближением даты завершения операции по эвакуации из Афганистана, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на представителя американской администрации. Он не уточнил, сколько именно военных уже покинули аэропорт. По информации Пентагона, к концу прошлой недели в аэропорту Кабула находились 5,8 тыс. американских военнослужащих.

Между тем газета The New York Times со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что вывод войск начнется ближе к концу недели. Хотя датой окончания эвакуации из Афганистана власти США назвали 31 августа, вывод военнослужащих из аэропорта Кабула необходимо начать раньше, чтобы успеть завершить его в срок.