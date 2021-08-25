AP: два конгрессмена без согласования с властями США прилетели в Кабул

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Два члена Палаты представителей Конгресса США демократ Сет Моултон и республиканец Питер Мейер посетили без предупреждения аэропорт Кабула. Как сообщило во вторник агентство Associated Press, обескураженный американский персонал был вынужден выделять ресурсы для обеспечения безопасности политиков.

По его сведениям, конгрессмены, которые в свое время служили в составе американских войск в Ираке, никому не говорили о своих планах до момента вылета и добрались до Афганистана чартерным рейсом. "Как члены Конгресса, мы обязаны проводить проверку работы исполнительной власти. Мы совершили этот визит втайне, рассказав о нем только после отъезда, чтобы минимизировать риск и помехи в работе людей на местах. Помимо этого мы были там, чтобы собрать информацию, а не выступать с трибуны", - заявили политики в совместном заявлении.

Как отмечает агентство, в Госдепартаменте, Министерстве обороны и Белом доме пришли в ярость, узнав о поездке, потому что она была проведена без какой-либо координации с дипломатами и военными, отвечающими за эвакуацию людей из Афганистана. В американской администрации посчитали этот визит бесполезным, помимо этого он отвлек внимание военных и управляющих в аэропорту, которые в настоящее время всеми силами стараются нарастить темпы эвакуации людей из Кабула.

Оба конгрессмена посетили Афганистан, чтобы убедиться в необходимости продления крайнего срока вывода американских войск из страны, который в настоящее время намечен на 31 августа. По данным агентства, оценив ситуацию они утвердились в своем мнении.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.