В парламенте Армении произошла драка между депутатами от оппозиции и власти

ЕРЕВАН, 25 августа. /ТАСС/. Драка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционными "Армения" и "Честь имею" произошла в среду в парламенте, после того как выступающий от партии власти парламентарий Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги. Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Я считаю, что все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги, - предатели родины", - заявил Саркисян, после чего глава фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян бросил на него бутылку с водой. Началась драка, после чего спикер парламента Ален Симонян дал указание отключить прямой эфир.

Депутат от фракции "Армения" Агнесса Хамоян включила трансляцию из зала заседаний на своей странице в Facebook, где видно, что депутаты избивают друг друга, выкрикивая нецензурные выражения. Служба безопасности парламента вывела из зала заседаний самых агрессивных из них.

В настоящий момент в заседании объявлен перерыв.

Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу 2 августа. В нем 107 депутатов: 71 представляет партию премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", 29 - блок "Армения", семь - блок "Честь имею".