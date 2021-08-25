МИД КНР заявил о недопустимости военного присутствия США в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китай считает недопустимым военное присутствие Соединенных Штатов в Южно-Китайском море и выражает решительный протест в связи с намерениями Вашингтона направлять военные корабли в эту акваторию. С таким заявлением выступил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай решительно против, чтобы США направляли вооруженные силы в акваторию Южно-Китайского моря и встревали в дела региона, дестабилизируя там ситуацию", - сообщил он на брифинге, комментируя заявления вице-президента США Камалы Харрис о намерениях Вашингтона "содействовать поддержанию безопасности" в этой акватории.

Как уточнил китайский дипломат, своими действиями Соединенные Штаты ставят под угрозу мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ван Вэньбинь также подчеркнул, что не верит, что Соединенные Штаты, направляя боевые корабли в Южно-Китайское море, стремятся кому-то помочь.

"Я бы больше поверил заявлениям США, если бы услышал об их стремлении таким образом защитить собственные интересы", - подытожил Ван Вэньбинь.

Как заявила во вторник Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом, Пекин подрывает систему, основанную на международных правилах, и якобы создает угрозу безопасности в акватории Южно-Китайского моря. По ее словам, присутствие Соединенных Штатов в регионе "не направлено против какой-либо конкретной страны".